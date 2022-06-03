Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı - Son Dakika
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Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı

03.06.2022 12:20

- Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı Açık deniz yarışçısı Tolga Pamir, Gökova kardeşlerin Türkiye turu rekorunu kırmak için yola çıktı.

- Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı

SİNOP - Açık deniz yarışçısı Tolga Pamir, Gökova kardeşlerin Türkiye turu rekorunu kırmak için yola çıktı. Beraberindeki Sevda Ersezer ile yelken açan Pamir, daha önceki 13 gün 15 saatlik rekoru 12 günde kırmayı hedefliyor.

Açık deniz yarışçısı Tolga E. Pamir, beraberindeki Sevda Ersezer ile Haziran 2022'de gerçekleştirecekleri Türkiye Turu Rekoru referans zamanlamasını kırmak üzere yola çıktı. İkilinin hedefi, hem Gökova kardeşlerin 13 gün 15 saat 2 dakika 58 saniyede tamamladıkları parkuru 12 günde geçmek hem de denizde kadınlara yönelik ön yargıları kırmak olacak.

Hopa limanına seyir eden Pamir ve Ersezer ikilisi, Sinop'ta verdikleri molada İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Türkiye turu rekoru geçen sene hayata geçirdiğimiz bir proje. Hedef 4 denizimizde hiç durmadan, karaya ayak basmadan sadece yelken ve rüzgar gücünü kullanarak Hopa- İskenderun arasındaki parkuru bin 500 deniz millik parkuru geçmek üzere kurulu rekor parkuru. Bu sene de 2022 yılında Sevda Ersezer ile birlikte Duo sınıfında bu parkuru gerçekleştirerek rekora imza atmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz süreçte Gökova kardeşler, 13 gün 15 saatlik rekoru gerçekleştirdiler. Hedefimiz de aslında onların yaklaşık 24-48 saat önüne geçebilirsek ne mutlu bize" cümlelerine yer verdi.

İkili, haziran ayının ilk 10 günü içerisinde başlamayı hedeflediklerini ancak hava koşullarına göre tarihin belirleneceğini dile getirdi.

Dünya rekorlar listesine alınacak

Dünya Yelken Hız Rekoru Konseyi tarafından tekneye yerleştirilecek özel tracker ile takip edilecek parkurda, sürelerinin kayıt altına alınacağını vurgulayan Pamir, "Yani uluslararası birçok dünya turu yarışların ya da Atlantik geçişleri gibi rekor denemeleri arasında Türkiye Turu Rekoru da yerini alacak. Aynı anda Türk Yelken Federasyonu'yla eş zamanlı çalışılarak rekorun tanımlaması yapılacak ve uluslararası düzeyde dünya rekorları arasına girecek" diye konuştu.

İlk kez bir rekor denemesinde bulunduğunu ve bu deneyimin kendisine çok şey katacağını aktaran Sevda Ersezer, "Lisanslı yelken yarışçısıyım ama böyle bir yarışın içerisinde yer almadım, bu benim ilk tecrübem olacak. Çok farklı bir deneyim, Türkiye'nin dört denizinde yelken yapabilmek, teknenin transferi için Bodrum'dan İstanbul, oradan Sinop'a geldik, şu ana kadar olan kısım bile ciddi bir tecrübe kattı. Hopa var, bide start aldıktan sonraki rotamız var, çok keyifli ve bana tecrübe katacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı
Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı
Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı
Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı
Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı
Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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