Tomarza İlçesi Kano Su Sporlarıyla Tanıştı - Son Dakika
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Spor

Tomarza İlçesi Kano Su Sporlarıyla Tanıştı

Tomarza İlçesi Kano Su Sporlarıyla Tanıştı

Tomarza İlçesi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in destekleri ve Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya'nın çalışmaları sayesinde kano su sporlarıyla tanıştı. İlçeye gelen yüzlerce kişi, Zamantı Irmağı'nda kano yaparak doğanın güzelliklerini keşfediyor. Kano etkinliği, hafta sonları yoğun ilgi görüyor ve ilçenin gözbebeği haline gelmiştir.

28.07.2024 10:38
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Tomarza İlçesi; doğa güzelliklerinin yanı sıra kano gibi su sporlarının yapıldığı ilçe haline geldi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in desteleri, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya'nın çalışmaları neticesinde ilçe, ilk defa kano su sporları ile tanışma fırsatı buldu. Yaklaşık 2 ay önce hayata geçen kano su sporunu yapmak için çevre il ve ilçelerden olmak üzere yüzlerce kişi Tomarza İlçesi'ne geliyor. Vatandaşlar; Böke mahallesinden başlayarak yaklaşık 1 saat boyunca kano ile Zamantı Irmağı'nda yeşilin ve mavinin bir arada buluştuğu eşsiz doğa harikasıyla kano keyfini yaşama fırsatı buluyor. Özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kano, ilçenin adeta gözbebeği haline geldi. Neredeyse sıfır riski bulunan kano etkinliğine katılan vatandaşlar, kanoya binmeden bilgilendirilip can yelekleri takılarak kanoya bindiriliyor. Yine rehberin gözetiminde yaklaşık 1 saat süren kano etkinliğine katılanlar, araç vasıtasıyla ilk binilen yere getirilmesi ile tur son buluyor.

Etkinliğe katılanlar; suyun yüzeyinde yavaş yavaş giderek ağaçların içinden geçerek doğanın tadını çıkarıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tomarza İlçesi Kano Su Sporlarıyla Tanıştı - Son Dakika

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