Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi - Son Dakika
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Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi

20.06.2022 10:59
Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan kapalı spor salonu ve ilçe stadı yenilenerek Tomarzalıların hizmetine sunuldu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan kapalı spor salonu ve ilçe stadı yenilenerek Tomarzalıların hizmetine sunuldu.

2020 yılı içerisinde Tomarza Belediyesi ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol ile kapalı spor salonu ile ilçe stadı, 25 yıllığına Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilmişti. Devir işlemlerin ardından spor salonu ile ilçe stadı günümüz şartlarına uygun bur şekilde yenilendi. Eş zamanlı devir işlemlerin ardından hem tribünün hem de açık ve kapalı spor salonların yenilenmesi, ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Konu hakkında açıklama yapan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin; "25 yıllığına bakımlar ve yenileme işleri için Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devrettik. Belediyemizin cebinden tek kuruş çıkmadan futbol sahamızı ve kapalı spor salonumuzu tüm bakımlarını yaptırdık. Yeni kapalı spor salonumuz ve ilçe stadımız ilçemize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

gençlik, Kayseri, Tomarza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi - Son Dakika
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