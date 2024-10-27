Tongsir: Görevden alınmam demokratik değil - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tongsir: Görevden alınmam demokratik değil

Geniş Video İzle

Oğuz Tongsir, görevden alınmasının demokratik olmadığını ve bunun bir operasyon olduğunu belirtti.

27.10.2024 02:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuz Tongsir'den açıklama

"Görevden alınmam demokratik değildir"

İSTANBUL - Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, görevden uzaklaştırılması ve derneğe kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Oğuz Tongsir'in, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Görevden alınmamın sebebi Anadolu'dan gelen oy kullanacak arkadaşları kendim seçmem. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Senelerdir bu dernekte herkes genel başkan tarafından buraya davet edilir ve hepsi gelir oylarını kullanırlar. Genel kurula katılacak kişileri biz tespit etmeyiz. Şubelerimiz tespit eder ona göre gelirler oylarını kullanırlar. Benim asla böyle bir şey yapmam mümkün değil. Şubedeki arkadaşlarımız böyle bir şeyin yapılmasını asla kabul etmezler. Gazetecilerin oyu satılık değildir. Öyle suçlamalarla karşı karşıyayım, inanamazsınız.

Trafik cezalarını bile benim ödenmem isteniyor. Derneğin araçlarını kullanan arkadaşlar var. Buraya başka arkadaşların yediği cezaları benim ödenmem isteniyor. Rakamın bir önemi yok. Bu yanlış bir şeydir. Burada üstüme geldiğinin en önemli kanıtlarından birisidir. Hepsini mahkemelerde görüşeceğiz. TSYD'de bir gelenek vardır. Biz ziyarete gittiğimiz devlet büyüklerine mutlaka hediye götürürüz, bir anı olsun diye. İçişleri Bakanlığı bana bu hediyelerin karşılığında belge aldınız mı diye sordular. Bu hediyeleri verirken bir belge almamız gerekiyormuş. Faturaları, belgeleri var. Denetlemeye gelen kişi, 'Bu hediyelerin karşısında bir imza aldınız mı?' diye soruyor. Gittiğimiz ve ziyaret ettiğimiz devlet büyüklerinden imza ya da belge almamızı istiyorlar. Böyle bir şey mümkün mü?

Ben dernek başkanlığından alındım. 699 oyla bu seçime katılmıştık. 499 oy almıştım. Yani yüzde 77. 1000 kişi katılsaydı bu seçime daha fazla oy alırdım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir lafı var. Seçimle gelen, seçimle gider. Ben seçimle geldim. Bu görevden alınmam demokratik değildir. Seçimle geldim, seçimle giderim. Bunun adı operasyondur."

Tongsir: Görevden alınmam demokratik değil
Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, Kayyum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tongsir: Görevden alınmam demokratik değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:57:23. #1.12#
SON DAKİKA: Tongsir: Görevden alınmam demokratik değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.