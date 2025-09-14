Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe\'den gol itirazı

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, bir pozisyonda gol bekledi. Sarı-lacivertlilerin geliştirdiği atakta Szymanski'nin şutu Onana'dan döndü. Topu önünde bulan En-Nesyri'nin vuruşunun ardından top direkten sekti ve Onana'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, gol itirazında bulundu.
Oyunun durduğu anlarda Fenerbahçeli oyuncular ve tribünler hakeme gol olduğu yönünde yoğun itirazlarını sürdürdü. Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
İşte o pozisyon;
