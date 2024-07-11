Toprak Razgatlıoğlu liderliği korumak için mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Toprak Razgatlıoğlu liderliği korumak için mücadele edecek

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası İngiltere etabıyla devam ediyor. Toprak Razgatlıoğlu'nun liderliğini koruma, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun ise podyum mücadelesi vereceği yarış Red Bull TV'de canlı olarak yayınlanacak.

11.07.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motor sporlarında Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı İngiltere etabıyla devam ediyor. Toprak Razgatlıoğlu'nun liderliğini koruma, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun ise podyum mücadelesi vereceği yarış Red Bull TV'de canlı olarak yayınlanacak.

Motor sporlarında dünyanın en prestijli yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı İngiltere Donington Park Pisti'nde devam ediyor.

Sezonun 4. etabı olan İtalya ayağında 3 gün boyunca podyumun zirvesinde yer alan BMW Motorrad pilotu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, liderliğini korumak için mücadele verecek. Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcuları Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise podyumda yer edinmek için ter dökecek.

Genel puan tablosunda Razgatlıoğlu, İtalyan pilot Bulega'nın 21 puan önünde 179 puanla lider konumda bulunuyor.

Toprak Razgatlıoğlu'nun liderliğini korumak için mücadele edeceği Dünya Superbike Şampiyonası yarışları 13 Temmuz Cumartesi ve 14 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak. Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün podyum mücadelesi vereceği Dünya Supersport Şampiyonası yarışları ise TSİ 17.15'te gerçekleşecek. Yarışlar, Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu liderliği korumak için mücadele edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:35:14. #1.12#
SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu liderliği korumak için mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement