Toprak Razgatlıoğlu\'na Antalyalı Coşkulu Karşılama

Spor

2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na memleketi Antalya'da coşkulu karşılama

Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), - DÜNYA Superbike Şampiyonası'nın 12'nci ve son ayağının ilk yarışını ikinci sırada bitirerek ikinci kez dünya şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağının ilk yarışını ikinci tamamlayarak puanını 493'e çıkardı ve BMW'nin ilk, kendisinin ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışı olan Jerez'deki ikinci yarışı da birinci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu doğup büyüdüğü Antalya'nın Alanya ilçesinin girişinde Dinek mevkiinde kalabalık konvoyla karşılandı. Ardından Dünya Superbike şampiyonu Razgatlıoğlu için Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Alanya Belediyesi Başkan Vekili Servet Ünlü, Alanya Belediye Başkanı Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve davetlilerle yüzlerce vatandaş katıldı.

Alkışlarla karşılanan dünya şampiyonu 28 yaşındaki milli motosikletçi Razgatlıoğlu, daha sonra Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla fotoğraf çektirerek alana gelen motorcuların kasklarını imzaladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Razgatlıoğlu, yurt dışında yarışırken amacının her yarışa çıktığında Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu söyledi. Razgatlıoğlu, 18 defa birincilik kazandığını belirterek, 18 defa İstiklal Marşı okutturduğunu ifade etti ve organizasyonun bile artık İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başladığını vurguladı.

'DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAYAN BİR MARKAYI DÜNYA ŞAMPİYONU YAPTIK'

Razgatlıoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Herkes farklı şehirlerden geldi ve bu da beni gerçekten duygulandırdı. Alanya'da doğdum ve büyüdüm, abim burada yaşıyor. Ben ancak sezon bittiğinde Alanya'ya gelebiliyorum ve her geldiğimde farklı bir coşkuyla karşılanıyorum. Bu yıl özellikle daha özel çünkü dünya şampiyonluğunu tekrar ilan ettik. BMW ile kimsenin inanmadığı bir markayı, bugüne kadar dünya şampiyonu olmayan bir markayı dünya şampiyonu yaptık. Tekrar çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir karşılama oldu. Herkesin emeğine sağlık, hepinizin ayağına sağlık. Bu gibi karşılamalar gerçekten çok önemli ve bana büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Bizi yalnız bırakmadığınızı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkese tekrar teşekkür ederim. İnşallah nice şampiyonluklara. Kariyerimde en az 10 yıl daha var, Allah kaza, bela ve sakatlık vermezse 10 yıl daha şampiyonluk mücadelesi vereceğim. Kaç tane şampiyonluk geleceğini hep birlikte göreceğiz. Yurt dışında yarışırken her yarışa çıktığımızda her hafta sonu en büyük amacımız Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Her hafta sonu bu hedefle mücadele ediyoruz. Bu sene çok mutluyum; toplamda 18 defa birincilik kazandık. Bu da demek oluyor ki 18 defa İstiklal Marşı'mızı okutmuş olduk. Organizasyon bile artık İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başladı. İnşallah bu başarılarımız böyle devam eder. Herkese tekrar teşekkür ederim"

RAZGATLIOĞLU'NA ALANYASPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Toprak Razgatlıoğlu'na konuşmasının ardından Ünlü ve Çavuşoğlu tarafından çiçek ve 'Şampiyon Toprak' yazılı Alanyaspor forması hediye edildi.

Tören fotoğraf çekimlerinin ardından son buldu.