Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla podyumda yer almayı hedefliyor - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla podyumda yer almayı hedefliyor

Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla podyumda yer almayı hedefliyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW ile çıkacağı ilk yarışta podyumda yer almayı hedefliyor. Geçen sezon Dünya Şampiyonası'nı 2. sırada bitiren Razgatlıoğlu, yeni takımıyla şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. BMW motoruyla dünya şampiyonu olmayı hedefleyen Razgatlıoğlu, antrenmanların güzel geçtiğini ve heyecanla sezonu beklediklerini belirtti.

14.02.2024 11:05
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW ile çıkacağı ilk yarışta podyumda yer almayı hedefliyor.

Dört sezon mücadele ettiği Pata Yamaha Prometeon Takımı'ndan ayrılan ve 2 yıllığına Rokit BMW Takımı'yla anlaşan Toprak Razgatlıoğlu, geçen sezon Dünya Şampiyonası'nı İspanyol Alvaro Bautista'nın ardından 2. sırada bitirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan milli motosikletçi, 23-25 Şubat'ta Avustralya'da koşulacak sezonun ilk yarışını yeni takımıyla kazanarak, şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

"Yeni bir sayfa açtık"

Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon yarışta düşmesi sonucu puan farkının açıldığını ancak son ana kadar mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

Yeni sezona yeni bir takımla başlayacağına işaret eden Toprak Razgatlıoğlu, büyük hedefleri için Rokit BMW Takımı'yla anlaştığını, hedefsiz şampiyonluğa ulaşmanın çok zor olduğunu söyledi.

Milli motosikletçi, Rokit BMW ile her şeye yeniden başladıklarını belirterek, "Yeni bir sayfa açtık. BMW, bugüne kadar dünya şampiyonu olmuş marka değil motosiklette. En büyük hedefimiz BMW motoruyla dünya şampiyonu olmak. İnşallah o hedefe ulaşırız." diye konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu, antrenmanların güzel geçtiğini ve sezonu heyecanla beklediklerini dile getirerek, "Kenan (Sofuoğlu) Ağabey, Deniz, Can ve Bahattin ile antrenman yapmak keyifli. Her gün bir şey öğreniyorsun. Anlamlı antrenman oluyor. Tek başına yapmaktansa yarış formatında oluyor ve daha da yorucu oluyor." ifadelerini kullandı.

Sezona güzel başlangıç yapmak istediklerini yineleyen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yeni sezonunun Red Bull TV ekranlarından takip edilebileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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