Toprak Razgatlıoğlu Tarih Yazdı

30.03.2026 00:29
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de puan kazanan ilk Türk sporcu oldu ve ABD Grand Prix'sini 15. tamamladı.

2026 MotoGP Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı olan ABD Grand Grix'sindeki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 15'inci sırada tamamlayarak ilk puanını aldı ve MotoGP tarihinde puan kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Bu sezon Prima Pramac Yamaha ile MotoGP'de yarışan Toprak Razgatlıoğlu, ABD Grand Grix'sinde toplam 20 turdan oluşan yarışı 15'inci sırada bitirdi.

MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı olan ABD Grand Prix'yi Aprilia Racing sürücüsü Marco Bezzecchi kazandı.

Kaynak: DHA

Advertisement
