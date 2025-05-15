Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Çekya'da Yarışacak - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Çekya'da Yarışacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Çekya'da WSBK ve Supersport'ta piste çıkacak.

15.05.2025 11:21
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da 2025 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK), Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarında mücadele edecek.

Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezonun beşinci etabı, Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde 16-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarın serbest antrenmanlara katılacak. Toprak, 17 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.00'te Çekya'nın ilk yarışında ve 18 Mayıs Pazar günü de TSİ 12.00'de superpole yarışında ardından da TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında podyumun zirvesine çıkmak için gaza basacak.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağında mücadele edecek.

Can Öncü de Çekya'da Supersport'ta zirve için yarışacak

Genç milli motosikletçilerden Can Öncü ise Çekya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 5. sınavında dereceye girmek için gaza yüklenecek.

Can Öncü, Yamaha motosikletiyle yarın serbest antrenmanlara, 17 Mayıs Cumartesi günü ise TSİ 13.35'te ilk yarışta 18 Mayıs Pazar günü de TSİ 13.35'te hafta sonunun ikinci ana yarışında rakiplerini geçmeye çalışacak.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Milli Takım, Motosiklet, Teknoloji, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Çekya'da Yarışacak - Son Dakika

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