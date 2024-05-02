Toros Üniversitesi Hemşirelik Öğrencisi Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu - Son Dakika
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Toros Üniversitesi Hemşirelik Öğrencisi Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu

Toros Üniversitesi Hemşirelik Öğrencisi Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu

Toros Üniversitesi Hemşirelik 1. sınıf öğrencisi Duhanur Şeker, Türkiye Üniversiteler Arası Şampiyonası'nda bilek güreşi branşında sağ ve sol kolda Türkiye birincisi oldu. Şampiyon sporcu, üniversite yönetimi tarafından tebrik edildi ve desteklenmeye devam edileceği bildirildi.

02.05.2024 16:41
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Toros Üniversitesi Hemşirelik 1. sınıf öğrencisi Duhanur Şeker, Türkiye Üniversiteler Arası Şampiyonası'nda bilek güreşi branşında sağ ve sol kolda Türkiye birincisi oldu.

Şampiyonada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Şeker, yetenekleriyle üniversite camiasında gurur kaynağı oldu. Şampiyon sporcu, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Nur Dinç ile başarısının gururunu yaşamak ve desteklerini sunmak için Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz'ü ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Arıöz, sporcuyu tebrik ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şeker ise üniversitesini başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Toros Üniversitesi'nin, öğrencilerin sportif başarılarını desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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