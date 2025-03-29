Torreira\'dan Beşiktaş\'a Gol

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2. golünü attı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira kaydetti. Müsabakanın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın pasında ceza sahası dışından vuruş yapan Torreira, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinden sonra 2. golünü attı.
Maça 11'de başlayan Lucas Torreira, 83. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı. - İSTANBUL
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