Torreira'dan itiraf: İşte kariyerini noktalamak istediği takım

23.03.2026 16:29
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Uruguay basınına verdiği röportajda kariyer planlarından ve Galatasaray'daki süreçten bahsetti. Çocukluğundan bu yana Nacional taraftarı olduğunu belirten Torreira, futbol kariyerini de Uruguay ekibinde sonlandırmak istediğini ifade etti.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Uruguay basınından Ovacion'a özel açıklamalarda bulundu. Uruguaylı oyuncu, Galatasaray kariyeri, milli takım süreci ve kariyerini sonlandırmak istediği takım hakkında konuştu.

"MUSLERA'NIN TELEFONU HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Galatasaray'a transfer olma sürecinde Fernando Muslera'nın etkisinin altını çizen Lucas Torreira, "Muslera'ya her zaman minnettar olacağım. Onun bir telefonuyla hayatım değişti. Neredeyse dört yıldır buradayım ve Galatasaray'a aşık oldum. Bu formayı giymek benim için inanılmaz bir duygu. Gerçekten bu kulüp için yaşıyorum ve oynuyorum. Bana gurur duyduğunu söyledi. Ondan çok şey öğrendim. Sadece harika bir kaleci değil, benim için bir baba gibiydi." dedi.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamaya devam etmek istediğini belirten yıldız oyuncu, "Neredeyse dört yıldır bu kulüpteyim ve buraya aşık oldum. Galatasaray formasını her giydiğimde, gerçekten de en harika şey bu. Bunu övünmek için söylemiyorum çünkü böyle şeyleri yapmayı sevmem, ama bu kulüp için oynamayı seviyorum, onlar için oynuyorum ve kendimi sergileyip başkasının gelip beni satın almasını düşünmüyorum. Bu kurum için yaşıyorum ve nefes alıyorum ve en çok istediğim şey harika anlar yaşamak, şampiyonluklar kazanmaya devam etmek ve bu formayı giymenin tadını çıkarmak." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA OLMAMAK BENİ GERÇEKTEN ETKİLİYOR"

Milli takımda seçilmemesi ile ilgili de yorum yapan Torreira, "Tüm vaktimi beni nihayetinde üzen bir şey için endişelenerek geçiremem çünkü milli takımda olmamak beni gerçekten etkiliyor. Takım arkadaşlarımdan veya teknik direktörden kötü söz etmiyorum çünkü Dünya Kupası yaklaşıyor ve eminim ki o, vizyonunu sahada uygulayabilecek en iyi oyuncuları getirmek isteyecektir.' sözlerini sarf etti.

'NACIONAL'DE BIRAKMAK İSTİYORUM

Çocukluğundan bu yana Nacional taraftarı olduğunu açıklayan Torreira, futbolu da burada bırakmak istediğini ifade ederek, "Kardeşlerim ve komşum Nacional taraftarıydı. Komşum, gençlik dönemimde benim için çok önemli bir kişiydi ve beni her zaman antrenmanlara götürürdü. Nacional'e olan sevgim ondan, ayrıca şu anda benimle birlikte Türkiye'de olan ve kulübe deli gibi bağlı olan ağabeyimden ve en iyi arkadaşlarımdan birinden kaynaklanıyor. Umarım bir gün Uruguay'a dönersem Birinci Lig'de oynama şansım olur çünkü çok genç yaşlardan beri bunu başaramadım ve bu gelecekte hala başarmak istediğim bir şey. Futbolu da orada bırakmak istiyorum.' yorumunu yaptı.

Lucas Torreira, Galatasaray, Nacional, Uruguay, Futbol, Spor, Son Dakika

