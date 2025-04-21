Torreira\'nın Sözleşmesi 2028\'e Uzatıldı

GALATASARAY, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın 2026'da bitecek sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi. 2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten Torreira, Galatasaray formasıyla 123 maça çıkarken, 4 gol 8 asiste imza attı.
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