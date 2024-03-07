TOSFED Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, Otomobil Sporlarını Kadınlara Aşılamak İçin Çalışıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, otomobil sporlarına hemcinslerinin daha fazla ilgi göstermesi için çalışıyor.
Özel bir hastanede başhekim direktör asistanı, pazarlama ve iletişim sorumlusu olarak görev yapan Öztoprak, 2009'da başladığı karting yarışlarında 15 yılda çok sayıda dereceye imza attı.
Kadın sürücülerin olmadığı bazı yarışmalarda erkeklerle yarışan ve dereceler alan Öztoprak, TOSFED Adana İl Temsilcisi olduktan sonra otomobil sporlarını kadınlara aşılamak için çalışmalara başladı.
Federasyonun tek kadın temsilcisi olan Öztoprak, erkek sporu olarak görülen otomobil sporları için kadınlara yönelik eğitimler düzenleyerek hemcinslerine daha fazla ulaşmayı hedefliyor.
"İlk öğrencilerim kesinlikle kadın olacak"
Şendağ Öztoprak, AA muhabirine, 2009 yılında ilk kez karting aracı sürdüğünü ve sonrasında da TOSFED'in düzenlediği yarışmalarına katıldığını belirtti.
Uzun süredir karting denetmenliğini de yaptığını anlatan Öztoprak, "15 yıl içerisinde aldığım birçok kupa var. Kadınlar kategorisinde yarıştım, aynı zamanda erkeklerle de yarışıp başarılar elde ettim. Hala da devam etmek istiyorum. Hiç unutamadığım derecelerimden biri, 2010 yılında İzmir'de Rotax Max Masters Challenge yarışımız vardı. Erkek kategorisinde 6. ayakta Türkiye üçüncülüğü almıştım. Orada çok gururlanmışım çünkü erkeklerle yarışıp kadın olarak o kupayı alabilmek beni çok mutlu etmişti." diye konuştu.
İstanbul'da 2011'de yapılan ve erkeklerle aynı kategoride yer aldığı Mahalli Karting Dayanıklılık Yarışması'nda takımıyla birincilik elde ettiğini, 2013 yılında da Prokart İstanbul Endurance Cup'ta en hızlı gelişim gösteren pilot seçildiğini belirten Öztoprak, 15 yıllık sürede 10'u birincilik olmak üzere 18 kupa kazandığını söyledi.
Öztoprak, Adana'da kadın karting sporcusu olmadığını dile getirdi.
Federasyonlarında çok fazla kadın sporcuların bulunduğunu aktaran Öztoprak, bunların çoğunluğunun off-road ve ralli pilotları olduğunu söyledi.
İzmir'de, İstanbul'da bu yarışları yapan sporcu kadınların olduğunu ifade eden Öztoprak, her işin üstesinden gelen kadınların bu sporu da yapabileceğini dile getirdi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunda 33 il temsilciliği bulunduğunu ve kendisinin tek kadın il temsilcisi olduğunu vurgulayan Öztoprak, şunları kaydetti:
"Şu an en büyük hayallerimden biri daha gerçekleşti. Temsilci olarak Adana'yı temsil ediyorum. Bu benim için büyük bir gurur. Adana'da en büyük eksikliğimiz bir yarış pistimizin olmayışı. İlk önce bunu yerine getireceğim ve ilk öğrencilerim kesinlikle kadın olacak. Adana'da kartingde ve diğer branşlar drift, drag gösterilerinde kadın sporcu sayısını kesinlikle arttırmak istiyorum. Eminim ki bir sürü başarılı kadınımız vardır. Bunu da inşallah pistimiz olduktan sonra herkes görecektir."
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