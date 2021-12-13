TÖSSFED'den Dilek Sabancı'ya ziyaret

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, Türkiye Özel Sporcular Spor Derneği (TÖSSED) Başkanı Dilek Sabancı ile İstanbul'da bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Dilek Sabancı'ya yeniden TÖSSED Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı tebrik ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sabancı ailesinin Türkiye'de çok önemli hizmetlerinin olduğunu anlatan Aydın, "Sayın Dilek Sabancı da rahmetli Sakıp Sabancı gibi özel bireylere hizmet kervanını devam ettirmektedir. Şahsında tüm aileye özel bireylerimize yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendileriyle 2022 yılından başlayarak birçok ortak proje yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.