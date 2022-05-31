Tottenham, Ivan Perisic'i transfer etti - Son Dakika
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Tottenham, Ivan Perisic'i transfer etti

31.05.2022 18:39
Tottenham, Ivan Perisic'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalya'nın Inter takımıyla sözleşmesi biten Hırvat futbolcu Ivan Perisic'i kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalya'nın Inter takımıyla sözleşmesi biten Hırvat futbolcu Ivan Perisic'i kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, Perisic ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde Club Brugge, Borussia Dortmund, Wolfsburg ve kiralık olarak Bayern Münih'te oynayan 33 yaşındaki Perisic, 2015'te Inter'e imza atmıştı.

Inter'de bu sezon 49 karşılaşmada forma giyen kanat oyuncusu, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda ise 113 maça çıkan Perisic, 32 gol kaydetti.

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Kaynak: AA

İngiltere Premier Lig, Tottenham, 1 Temmuz, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tottenham, Ivan Perisic'i transfer etti - Son Dakika


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