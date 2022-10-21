Kadro dışı bırakılan Ronaldo'ya bir darbe daha! 720 bin sterlin para cezası ödeyecek - Son Dakika
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Kadro dışı bırakılan Ronaldo'ya bir darbe daha! 720 bin sterlin para cezası ödeyecek

21.10.2022 19:16

Tottenham karşılaşmasında oyuna girmeyi reddederek stadyumu maç bitmeden terk eden Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kadro dışı bırakılmıştı. İngiliz ekibi tarafından Ronaldo'ya kadro dışı kalmasına ek olarak 720 bin sterlin de para cezası verileceği belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da kadro dışı kalmasının yankıları sürüyor. Chelsea maçının kadrosuna alınmayan Portekizli yıldıza kulüp tarafından bir ceza daha verildi.

PARA CEZASI VERİLECEK

Ada basınında çıkan haberlere göre, Manchester United kadro dışı bıraktığı Cristiano Ronaldo'ya 720 bin sterlin para cezası verecek. Portekizli yıldız, Tottenham maçında oyuna girmeyi reddederek karşılaşma bitmeden stadyumdan ayrılmıştı.

"TAKIMDAKİ HERKES DAVRANIŞLARINDAN SORUMLUDUR"

Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı kalmasına ilişkin konuşan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Takımın yaptığı açıklama çok açık. Cristiano Ronaldo, hala önemli bir oyuncumuz. Cristiano Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol, bir takım sporudur. Belli standartlara uymanız gerekiyor. Ben de o standartlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek kişiyim." demişti.

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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Ronaldo olayını açıkladı: Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi, futbol bir takım sporudur Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Ronaldo olayını açıkladı: Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi, futbol bir takım sporudur Manchester United'da Ronaldo, Chelsea maçı kadrosuna alınmadı Manchester United'da Ronaldo, Chelsea maçı kadrosuna alınmadı

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Son Dakika Spor Kadro dışı bırakılan Ronaldo'ya bir darbe daha! 720 bin sterlin para cezası ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadro dışı bırakılan Ronaldo'ya bir darbe daha! 720 bin sterlin para cezası ödeyecek - Son Dakika
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