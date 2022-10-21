Kadro dışı bırakılan Ronaldo'ya bir darbe daha! 720 bin sterlin para cezası ödeyecek

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Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da kadro dışı kalmasının yankıları sürüyor. Chelsea maçının kadrosuna alınmayan Portekizli yıldıza kulüp tarafından bir ceza daha verildi.

PARA CEZASI VERİLECEK

Ada basınında çıkan haberlere göre, Manchester United kadro dışı bıraktığı Cristiano Ronaldo'ya 720 bin sterlin para cezası verecek. Portekizli yıldız, Tottenham maçında oyuna girmeyi reddederek karşılaşma bitmeden stadyumdan ayrılmıştı.

"TAKIMDAKİ HERKES DAVRANIŞLARINDAN SORUMLUDUR"

Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı kalmasına ilişkin konuşan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Takımın yaptığı açıklama çok açık. Cristiano Ronaldo, hala önemli bir oyuncumuz. Cristiano Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol, bir takım sporudur. Belli standartlara uymanız gerekiyor. Ben de o standartlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek kişiyim." demişti.