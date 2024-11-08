Tottenham maçında sakatlanan Icardi'nin çapraz bağı koptu - Son Dakika
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Spor

Tottenham maçında sakatlanan Icardi'nin çapraz bağı koptu

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Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'de sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

08.11.2024 11:58  Güncelleme: 12:53
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Süper Lig devi Galatasaray, dün akşam oynanan Tottenham maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Mauro Icardi için açıklama yaptı.

SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Tottenham maçında sakatlanan Icardi sezonu kapatmış olabilir

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Tottenham maçında sakatlanan Icardi sezonu kapatmış olabilir
Tottenham maçında sakatlanan Icardi\'nin çapraz bağı koptu

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Son Dakika Spor Tottenham maçında sakatlanan Icardi'nin çapraz bağı koptu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Adem GS:
    Adamın hayatı dağılıyor bazıları mutlu oliyor..Düşmez kalkmaz bir Allah unutmayın. 322 13 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ne kansız yavşaklar var,bu ülkede.İnsanların düşüşünden,madur oluşundan zevk duyan . 264 11 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    BETER OLSUN. 20 240 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    sevinmeyin orsp cukları oshimhen var 149 51 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Geçmiş olsun İcardi üzdün bizi 136 8 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    adamin başına gelmeyen kalmadı yuvası dağıldı çocuklarını göremiyor sakatlık moral bozukluğu derken en iyisi tedavi ve moral depolaması lazım maçlarda görüyorduk düşüş vardı geçmiş olsun kardeş 83 5 Yanıtla
  • Emir Konez:
    icardi üzdün bizi, odegil de osimhen i acil almalıyız. aksi taktirde Avrupa'da bu performans ile diğer büyükler araya girer bize 3 ün biri kalır yoksa. 54 5 Yanıtla
  • Adem GS:
    Adam darbe üstüne darbe yiyor üzüldüm... 39 5 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Dümen haber yalandan karısını aldılar die elinden sakatlık bahanesi onunla uğraşcak işi var 11 30 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İCARDİ nin sakatlığına hiç bir KUŞ sevinmez, biliyorlar ki OSIMEN dünya yıldızı ve İCARDİ den 10 kat önde, bütün kuşlar GALATASARAY in 2 li oynayıp tokezlemesini bekliyordu ,ama sakatlık kuşları üzüntüye boğdu, GALATASARAY tekrar eski düzeninde oynayarak daha vurur olacak 23 13 Yanıtla
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