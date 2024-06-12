Tottenham, Ndombele ile Sözleşmesini Feshetti - Son Dakika
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Spor

Tottenham, Ndombele ile Sözleşmesini Feshetti

Tottenham, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Fransız futbolcu, Galatasaray'da 26 maçta forma giyerken 1 asist yapma başarısı gösterdi.

12.06.2024 16:55
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Premier Lig ekibi Tottenham, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

İngiliz kulübü Tottenham'da Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedildi. Londra ekibi, ayrılığı resmi internet sitesinden de duyurdu. Tottenham'a 2019 yılında Fransız kulübü Lyon'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, 91 kez forma şansı bulup 10 gol kaydetti.

2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda da 6'sı ilk on birde olmak üzere 26 maçta forma giydi. Toplamda 681 dakika süre bulan Ndombele 1 kez asist yaparken hiç gol sevinci yaşayamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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