Tottenham, Ndombele ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Tottenham, Ndombele ile yollarını ayırdı

Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fransız orta saha oyuncusu, 2019 yılında 62 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer olmuştu. Tottenham, Ndombele'ye teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi. Ndombele, 2023-24 sezonunda Galatasaray formasıyla kiralık olarak mücadele etmişti.

12.06.2024 17:26
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Tottenham, Ndombele ile yollarını ayırdı

Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Tottenham Hotspur, kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını taşıyan Tanguy Ndombele'yi 2019 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan 62 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinden yapılan açıklama ile Ndombele'nin sözleşmesinin fesh edildiği açıklandı. Tottenham Hotspur, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuna bugüne kadarki emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarı diledi.

Tottenham formasını 91 resmi maçta giyen Tanguy Ndombele, 10 gol ve 9 asist kaydetmişti.

2023-24 SEZONUNU GALATASARAY'DA GEÇİRDİ

Tanguy Ndombele, 2023-24 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giydi. Sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da 26 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 1 asist yaptı.

Kaynak: DHA

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