Tour Of Mersin Bisiklet Turu Başladı

MERSİN'de bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, Anamur'da başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Yayladan denize bisikletle 13 ilçe' mottosuyla 8'incisi düzenlenen 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu' Anamur'dan ilk etabıyla start aldı. Yarışmanın startı Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tüba Kaya Sanal tarafından verildi. Sporcular, 118 kilometrelik parkur sonrasında Aydıncık Gilindire Mağarası'nda bitiş çizgisine ulaşacak.