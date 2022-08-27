Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde heyecan devam ediyor. Dün 2022 yılında ilki gerçekleştirilen Tour Of Sakarya yarışlarının ilk etabı sonrasında bugünde ikinci etabı gerçekleşti. Sakarya Demokrasi Meydanı'ndan start verilen yarışlara, 13 takım 65 sporcu katıldı. Şehir içinde ve dışında kurulan parkurlarda 160 kilometre pedal çeviren sporcular, birbirine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti. Bu çerçevede Tour Of Sakarya'nın ikinci etabında Premier Tech U23 takımından Fransalı Kylian Senicourt birinci, Sakarya Büyükşehir Belediye Pro Team'den Ukraynalı Mykhaylo Kononenko ikinci, Roojai Cycling Team'den Fransalı Valentin Miday üçüncü olurken dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Yarışların üçüncü etabı 27 Ağustos, dördüncü etabı ise 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tour Of Sakarya'nın 2. etabı tamamlandı - Son Dakika

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