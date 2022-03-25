Trabzon'da 25. Masa Tenisi Turnuvası Bölge Grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Trabzon'da 25. Masa Tenisi Turnuvası Bölge Grup müsabakaları sona erdi

25.03.2022 11:11
Trabzon'da 25. Masa Tenisi Turnuvası Bölge Grup müsabakaları sona erdi

Trabzon'da organize edilen 25. Masa Tenisi Turnuvası Bölge Grup müsabakaları sona erdi.

Trabzon'da organize edilen 25. Masa Tenisi Turnuvası Bölge Grup müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yurtlarda kalan üniversite öğrencileri arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Hayri Gür Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara Trabzon, Samsun, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Rize ve Sinop'tan 40 sporcu katıldı.

Masa tenisi kızlar takımında Samsun ekibi birinciliği elde ederken, Trabzon ikinci, Tokat üçüncü, Giresun ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Samsun birinci, Trabzon ikinci, Giresun üçüncülüğü kazanırken, Tokat İl Müdürlüğü masa tenisi takımı ise dördüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, üç gün boyunca üniversite öğrencilerinin hem yarıştığını hem de kaynaştığını belirterek, "Yoğun ders programları arasında öğrencilerimiz Trabzon'a gelerek şehrimizi tanıdı, stres attı ve yeni arkadaşlıklar edindi. Bütün katılımcıları kutluyorum." dedi.

Çetiner, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

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Üniversite, gençlik, Giresun, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzon'da 25. Masa Tenisi Turnuvası Bölge Grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da 25. Masa Tenisi Turnuvası Bölge Grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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