Spor

- Trabzon'da 3 bant bilardo bölge müsabakaları sürüyor

TRABZON - Trabzon'da düzenlenen 3 bant bilardo bölge müsabakaları sürüyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu Trabzon İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 bant bilardo bölge müsabakaları sürüyor. Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen müsabakalara Giresun, Ordu, Trabzon ve Rize illerinden 48 bilardo sporcusu katılırken, yarın final oynanacak.

Organizasyonun düzenlenmesinde katkıda bulunan bilardo sporcusu Selahattin Kurbetli, müsabakalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcuların maç eksiklerini gidermek gibi bir amaçları da olduğunu belirten Kurbetli, "Hem federasyonun yapmış olduğu organizasyonlar var hem de il temsilciliğinin faaliyet programı var. Bu Doğu Karadeniz Bölge Şampiyonası İl Temsilciliğinin düzenlediği bir faaliyet. Bunu Doğu Karadeniz Bölgesi'nde biz 3 ayaktan oluşturarak yapacağız. Bu ilk ayağı. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri talep etti. Masa sayısı az olduğu için 48 sporcu ile yapabiliyoruz. Masa sayası fazla olsa bu sayı 100'ü bulabilir. Burada amaç Türkiye Şampiyonası'na katılan bilardocuların maç eksiklerini gidermek. Bilardoyu sevdirmek, özellikle gençlerin önünü açabilme adına bu tür faaliyetler illerde yapılıyor. İl temsilcimizin bu anlamda duyarlılığı oldukça fazla. Diğer illerdeki arkadaşları da aramızda gördük, çok mutlu olduk. Bugün çeyrek finallere kalma maçları yapılacak. Yarın da çeyrek final, yarı final ve final maçları ile sonuçlandıracağız" dedi.

Rekabetin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Kurbetli, "Aramızda Türkiye şampiyonalarına katılıp şampiyonluğa oynayan 10'a yakın sporcu var. Bu, kolay değil. Önce ilden çıkacaksınız sonra bölgede başarılı olacaksınız ve Türkiye şampiyonalarında başarı göstereceksiniz. Ekonomik koşullar oldukça zor. Ama Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. En azından harcırahlar veriliyor. Şu anda Türkiye Şampiyonası'nda gibi oynuyoruz. Aynı özelliklere sahip masalarla bu mücadele veriliyor. Çok zevkli ve heyecanlı geçiyor" ifadelerini kullandı.