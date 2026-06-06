Trabzon'da 4. Ultra Sümela Maratonu Gerçekleşti

Trabzon'da düzenlenen, "4. Uluslararası Ultra Sümela Maratonu"na 647 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre katılımcılar, "Doğanın Kalbinde Koş" sloganıyla 61, 22 ve 10 kilometrelik parkurlarda yarıştı.

Etkinliğin en zorlu parkuru olan Ultra Sümela 61K, Altındere ve Maçka ilçesinin doğal güzellikleri ile birleşen etaplarıyla dikkati çekti. Maratona Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 647 sporcu katıldı.

61 kilometrelik yarışta erkeklerde Şakir Atmaca birinci, Anton Kavtasev (Gürcistan) ikinci, Pete Harrison (İngiltere) ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde Nejla Eyrice birinciliği, Alev Karadağ ikinciliği, Havva Muhcu üçüncülüğü elde etti.

22 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Tuncay Uzuner birinci, Seyfettin Boran ikinci, Hasan Cansu üçüncülüğü kazandı. Aynı parkurun kadınlar kategorisinde Kübra Akçayoğlu birinci, Gülden Akyıldız ikinci, Berna Köksal da üçüncü oldu.

10 kilometre erkeklerde Denys Skulimovskyi (Ukrayna) birinciliği, Sabri Ay ikinciliği, Ogün Bebek üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Nilüfer Kemal Ogly birinci, Tuğba Akın ikinci, Doğa Canik üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyona gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dünyanın nadide mekanlarından biri olan Sümela Manastırı'nın yanı başında, doğanın tam kalbinde böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Sporcularımız yalnızca zorlu parkurlarda yarışmadı aynı zamanda şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerini de deneyimleme fırsatı buldu. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, organizasyonumuza katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum. Trabzon'u spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."