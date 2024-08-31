Trabzon\'da Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu Büyük İlgi Gördü

Spor

Trabzon'da bu yıl 4.'sü gerçekleşen Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu büyük ilgi gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu'na katılarak sporcularla birlikte pedal çevirdi. Etkinlikte 27 kişiye bisiklet hediye edilirken, Başkan Genç, şehrin tanıtımına katkı sağlayan organizasyonu ulusal hale getirmek istediklerini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu'na katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Gümüşhane Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Arsin Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı da yer aldı. Arsin'de gerçekleştirilen start programında Başkan Genç, sporcularla birlikte bisiklet sürdü. Etkinlikte, vatandaşların da dahil olduğu 7 kilometrelik ilk etap büyük ilgi gördü. Program kapsamında yapılan çekilişte 3 kişiye bisiklet hediye edilmesi planlanmışken, Başkan Genç, sürpriz bir kararla bu sayıyı 27'ye çıkardı. Geriye kalan 23 kişiye ise bisikletlerinin, gelecek yıl düzenlenecek yarışa katılma şartıyla verileceği duyuruldu. İlk etabın tamamlandığı noktada ise profesyonel bisikletçiler, 37,5 kilometrelik Santa Harabeleri parkuruna start aldı.

Başkan Genç, organizasyonun gelenekselleşmesi ve ulusal boyuta taşınması için çalıştıklarını belirterek, "Dördüncü kez düzenlenen bu maratona beş farklı ilden sporcular katılıyor. Hedefimiz, bu etkinliği daha da büyütüp ulusal bir niteliğe kavuşturmak. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Minik sporcularımızın da katılımı, bisiklet sporunu sevdirmek açısından çok önemli. Organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum ve tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı, Trabzon'un spor şehri olma özelliğine dikkat çekerek, "Dün yelken yarışlarındaydık, bugün bisiklet yarışlarındayız. Trabzon'un farklı branşlarda ve ilçelerde düzenlenen bu etkinliklerini yaygınlaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle iş birliği içinde çalışarak, spora destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON