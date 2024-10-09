Trabzon'da Efsanelerle Futbol Buluşması - Son Dakika
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Trabzon'da Efsanelerle Futbol Buluşması

Trabzon\'da Efsanelerle Futbol Buluşması

Trabzon'da düzenlenen turnuvada eski futbolcular, Şenol Güneş ile buluşarak anılarla dolu bir akşam geçirdi.

09.10.2024 15:35
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Trabzon'da düzenlenen Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası için Trabzon'a gelen eski futbolcular Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Trabzonspor'da çeşitli dönemlerde forma giyen oyunculara, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek verildi. Yemeğe Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Şenol Güneş katıldı.Teknik Direktör Şenol Güneş, yemek öncesi yaptığı konuşmada, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar nice başkanlar, hocalar, oyuncular geldi geçti. Herkes bu kulübün büyümesi için görev yaptı. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Bugün de Zeyyat Bey, Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzu temsilen bizimle beraber. Ben de teknik direktör olarak, daha önce de oyuncu olarak bu kulüpte görev yaptım, birçoğunuzla birlikte çalıştım. Çalışmadığım ama kulübe katkıları olan nice arkadaşlarımız var. Bugün sizler buradasınız. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulüpler fiziki bir kuruluştur ama onları yaşatan insanlardır. Değeri de onlardan gelir. Kulüp içerisinde sizlerin, bizlerin ve nicelerinin katkısı var. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara ise Allah'tan uzun ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas ise, "Öncelikle burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bizler bugün bu saygı gören görevi yapıyorsak, bu koltuklar bu kadar değerliyse bu efsaneyi yapan ve devam ettiren sizler sayesindedir. Bu bilinçle bu nöbeti devam ettiriyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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