Trabzon'da Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Düzenlendi

Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor'un iş birliğiyle düzenlenen 'Efsanelerle yeniden' futbol turnuvasında eski Trabzonspor futbolcuları sahaya çıktı. Etkinlik, futbolun doğduğu yer olan Avni Aker Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve Filistin'deki kardeşlerimiz adına özel bir anlam taşıdı.

08.10.2024 18:48
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- Trabzon'da "Efsanelerle yeniden" futbol turnuvası

TRABZON - Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor'un iş birliğiyle gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte, bordo-mavili kulübün eski futbolcuları yeniden sahaya çıktı.

Turnuva öncesinde açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avni Aker Stadyumu'nun Trabzon'da futbolun doğduğu yer olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor Akyazı'ya taşındıktan sonra burada futbol oynanacağı sözünü vermiştik. Bugün bu organizasyonla beraber bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu turnuva, Filistin'deki kardeşlerimiz adına yapılması açısından da çok kıymetli" dedi. Ayrıca, efsane başkanlar Mehmet Şamil Ekinci, Mehmet Ali Yılmaz ve Salih Erdem adına düzenlenmesi de turnuvaya özel bir anlam kattı.

Turnuvaya katılan Trabzonspor'un unutulmaz oyuncularından İbrahim Yattara, Avni Aker'i "evim" olarak tanımlayarak, "Eski sahamı çok özledim. Burası benim evim. Bugün sahaya çıkıp eski günlerdeki gibi şov yapmaya çalışacağım. Bu sevgi çok önemli ve taraftarlarımızı çok seviyorum" şeklinde duygularını dile getirdi.

Bu nostaljik organizasyon, Trabzonspor'un tarihi ve eski futbolcularıyla buluşmayı yeniden canlandırırken, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği, Trabzonspor, Filistin, Trabzon, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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