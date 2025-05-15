Trabzon\'da Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen yürüyüş, Hükümet Konağı önünden başladı.

" Türkiye'nin Gücü Gençliği" yazılı pankart taşıyan öğrencilerin de aralarında bulunduğu grup, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğinde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Program, Arıcıoğlu ve katılımcıların günün anısına fotoğraf çekilmesi ile tamamlandı.