Trabzon\'da dev ekran üzüntüsü: Türkiye 2-0 mağlup

FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı ilk karşılaşma, Trabzon'da kurulan dev ekrandan takip edildi. Ay-yıldızlı ekip, Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken, Trabzonlular yenilen gollerden sonra büyük üzüntü yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan dev ekranlarda yayınlanan karşılaşma için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alana geldi. Türkiye saatiyle 07.00'de başlayan mücadeleye ilgi gösteren çok sayıda Trabzonlu taraftaralar, milli heyecana ortak oldu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla parkı dolduran futbolseverler, ay-yıldızlı ekibin sahadaki her pozisyonunu büyük bir dikkatle takip etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılaşmayı takip eden vatandaşlara çorba ve çay ikramında da bulunuldu.

Türkiye'nin Avustralya karşısındaki mücadelesi boyunca parkta zaman zaman coşku yükselirken, vatandaşlar maçın bitiş düdüğüne kadar alandan ayrılmadı. - TRABZON