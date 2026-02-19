Trabzon'da Okçuluk Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
19.02.2026 14:27  Güncelleme: 14:29
Türkiye'de ata sporlarından okçuluğun yaygınlaştırılması ve nesilden nesile aktarılması amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen 'Okçuluk Benim Sporum' projesi kapsamında Trabzon'da eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Topbaş katıldı. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Okçular Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, Trabzon'un 18 ilçesindeki okullarda öğrencilere okçuluk eğitimi verilecek.

Törende konuşan Vali Tahir Şahin, "Çocuklarımız bizim her şeyimizdir; gençlerimiz ise memleketimizin geleceğidir. Onlara yapılan her yatırım, hayatlarına dokunan her proje ilimiz için ayrı bir değer taşımaktadır. Bu çalışmaların daha anlamlı ve daha etkili hale gelmesi için kurumlarımız arasındaki koordinasyona her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Lojistik destek ve koordinasyon noktasında katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il müdürlüklerimize ve süreci titizlikle yöneten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise okçuluğun tarihi önemine dikkat çekerek "Bugün güzel bir protokol imza töreninde bir aradayız. Tarihsel bir spor olan okçuluğu hem tarihimize saygı göstermek hem de bu kadim sporu yaşatarak gençlerimizi sporla buluşturmak adına faaliyet gösteren vakfımızı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu protokol kapsamında, Sayın Valimizin riyaset ve himayelerinde, değerli müdürlerimizin katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak biz de tüm gücümüzle sürecin özellikle lojistik kısmında görev alacağız. Ülke genelinde yaygınlaşan bu sporun Trabzon'la bütünleşerek gençlerimize güzel hizmetler sunacağına ve başarılı sonuçlara vesile olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

İmzalanan protokolün ardından başarılı olan sporculara sertifikaları takdim edildi. - TRABZON

