Trabzon\'da Plaj Voleybolu Turnuvaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesince plajda voleybol turnuvaları gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalıncak Plajı'nda organize edilecek üç turnuvada yerel, ulusal ve uluslararası sporcular mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek etkinlikler kapsamında 15-20 Temmuz tarihleri arasında, Trabzon halkının katılımına açık Plaj Voleybolu Turnuvası yapılacak.

Spora ilgi duyan herkesin katılabileceği organizasyonun kayıtları 14 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

24-27 Temmuz tarihleri arasında ise Uluslararası Biodermo Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası gerçekleştirilecek.

31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında organize edilecek U18 Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası da Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olacak.