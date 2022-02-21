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Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene! - Son Dakika

Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!

21.02.2022 13:14

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da, şehri şampiyonluk havası sardı. Faroz civarında bulunan trafik ışıklarına kupa görseli yansıtıldı.

Süper Lig'de zirvenin sahibi Trabzonspor, hedefi olan şampiyonluğa adım adım yaklaşırken şehirde ise coşku hakim.

Yerel 61saat sitesinde yer alan habere göre Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın önerisi sonrasında Trabzon'da trafik ışıklarında görsel düzenlemesine gidildi.

Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!

BİRKAÇ IŞIKTA BAŞLADI

İlk etapta Faroz civarında birkaç ışıkta düzenleme gerçekleşirken Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

COŞKUYU TRABZON'UN HER KÖŞESİNDE GÖRMEK MÜMKÜN

Zorluoğlu, "Şehrimiz uzunca bir sene sonra şampiyonluğa yeniden hazırlanıyor. Bu coşkuyu her köşesinde, her sokağında, her caddesinde görmek mümkün Trabzon'un. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi bu şampiyonluğu en iyi şekilde, barış ve huzur içerisinde ama çok coşkulu kutlamak üzere gereken hazırlıklara başladık. Bir taraftan bayraklarımızın siparişini verdik, önümüzdeki haftalarda gelecekler. Bir taraftan çeşitli ışıklandırma, süslemelere hazırlanıyoruz" dedi.

YARINDAN SONRA TÜM IŞIKLARDA

Zorluoğlu, "Bir taraftan da dün biraz biraz ortaya çıkan ama yarından sonra bütün ışıklarda uygulamasını göreceğiz trafik lambalarındaki o sene bu sene ve kupa görseli çok ilgi çekti. Şehrimizde bütün ışıklarımızı ona çevireceğiz ve son maçımıza kadar böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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