Trabzon'da Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yaz Spor Okulları' Ganita Sahil Parkı'nda açıldı. 18 ilçede 12 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Spor organizasyonu, çeşitli branşlarda faaliyetler ve kurslar sunuyor. Ayrıca, çocuklar güvenli ve konforlu bir şekilde antrenörler eşliğinde kurslara katılabiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çocukların tatil dönemini sporla geçirmenin önemine vurgu yaparak, projelerle ailelerin fedakarca gayretlerine ortak olmak istediklerini belirtti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Yaz Spor Okulları'na 32 branşta 71 antrenörle başladıklarını ve eylül ayına kadar 20 bin çocuğun kursa katılmasını hedeflediklerini ifade etti.

09.07.2024 11:15
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Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün "2024 Hareketlilik Yılı" mottosuyla ortaklaşa düzenlediği "Yaz Spor Okulları"nın açılışı Ganita Sahil Parkı'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 ilçede yaklaşık 12 bin öğrencinin katılımıyla başlayan etkinlikte çocukların hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Aziz Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözünü hatırlatarak, 18 ilçede aynı anda başlayan spor organizasyonunun, hemen hemen her branşta spor faaliyetleri ve kursları sunduğunu belirtti.

Yıldırım, antrenörler ve çalıştırıcıların gözetiminde, güvenli ve konforlu şekilde çocukların kurslara katılabildiğine işaret ederek, "Hiçbir bedel ödemiyorlar, yeter ki gençlerimiz sağlıklı ve sağlam bir vücuda sahip olsunlar." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şunları kaydetti:

"Yavrularımız yoğun bir eğitim sezonunu geride bıraktı ve tatil yapmak, dinlenmek onların hakkı. Ancak bu tatil dönemini sporla geçirmek, sağlıklı gelişimleri açısından da çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın zihinsel gelişimi kadar bedensel gelişimleri de büyük önem taşıyor. Ailelerimizin fedakarca gayretlerine bu tür projelerle ortak olmak istiyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Yaz Spor Okulları'na 32 branşta 71 antrenörle başladıklarını belirterek, hedeflerinin çocukların sporla daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak, spor altyapısını oluşturmak, spor kültürünü geliştirmek ve spor etiği çerçevesinde onları disipline etmek olduğunu ve eylül ayına kadar kursa gelen çocukların sayısını 20 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzon'da Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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