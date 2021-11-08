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Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı - Son Dakika

Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

08.11.2021 11:18

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Ankaragücü maçında Vrsajevic'i atan Ali Şansalan'a ateş püskürdü. Kulüpten Ali Şansalan için, "Kendini ispatlama çabasında" açıklaması yapıldı. Ali Şansalan, F.Bahçeli Kim'i de benzer şekilde atmış, 3 hafta maç alamamıştı.

TFF 1. Lig'de Ankaragücü-Ümraniyespor karşılaşmasında Trabzonspor maçında Kim'in pozisyonuna benzer bir pozisyon yaşandı. Ümraniyesporlu Vrsajevic'in hamlesiyle yerde kalan Ankaragücülü Owusu pozisyona devam etmek istese de Ali Şansalan oyunu durdurarak Vrsajevic'e kırmızı kart gösterdi.

Yine Ali Şansalan! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay, bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

İKİNCİ SARIYI GÖSTERMİŞTİ

Ali Şansalan, Djaniny ile ikili mücadelesinde Kim'in rakibini yere düşürdüğüne hükmetmiş ve futbolcuyu ikinci sarıdan atmıştı. Şansalan, bu kez direkt kırmızı gösterdi.

Yine Ali Şansalan! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay, bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

"KENDİNİ İSPATLAMAYA ÇALIŞTI"

Ümraniyerspor'dan yapılan açıklamada, "3 hafta görev almayan hakemin bizim maçımıza verilmesi şüphelerimizi gerçeğe dönüştürmüştür. Trabzonspor maçında ikinci sarıdan futbolcuyu atan aynı hakem, bu kez direkt kırmızı göstererek kendini ispatlamaya çalışmıtır" ifadeleri dikkat çekti.

İşte Ümraniyespor'dan yapılan açıklama:

Yine Ali Şansalan! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay, bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
Yine Ali Şansalan! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay, bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

Futbol Federasyonu, Ümraniyespor, Ali Şansalan, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı - Son Dakika
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