Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

TFF 1. Lig'de Ankaragücü-Ümraniyespor karşılaşmasında Trabzonspor maçında Kim'in pozisyonuna benzer bir pozisyon yaşandı. Ümraniyesporlu Vrsajevic'in hamlesiyle yerde kalan Ankaragücülü Owusu pozisyona devam etmek istese de Ali Şansalan oyunu durdurarak Vrsajevic'e kırmızı kart gösterdi.
Ali Şansalan, Djaniny ile ikili mücadelesinde Kim'in rakibini yere düşürdüğüne hükmetmiş ve futbolcuyu ikinci sarıdan atmıştı. Şansalan, bu kez direkt kırmızı gösterdi.
Ümraniyerspor'dan yapılan açıklamada, "3 hafta görev almayan hakemin bizim maçımıza verilmesi şüphelerimizi gerçeğe dönüştürmüştür. Trabzonspor maçında ikinci sarıdan futbolcuyu atan aynı hakem, bu kez direkt kırmızı göstererek kendini ispatlamaya çalışmıtır" ifadeleri dikkat çekti.
İşte Ümraniyespor'dan yapılan açıklama:
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