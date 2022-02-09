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Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın - Son Dakika

Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın

09.02.2022 16:32
Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın

Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'ndan elendiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübü hedef alan bir paylaşımda bulundu. "Şike yapmayacaksın! Hak yemeyeceksin! Öyle son dakika golüyle elenirsiniz" diyen Genç'e sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin kupada elenmesinin ardından bir paylaşımda bulunan Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe'ye ağır ifadelerle yüklendi.

Ahmet Metin Genç

"ŞİKE İLE ANILMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ"

Ahmet Metin Genç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şike yapmayacaksın! Hak yemeyeceksin! Öyle son dakika golüyle elenirsiniz, hem de kendi futbolcunuzun golüyle(İlahi Adalet). Başkanları da,bizim resmi sitemizdeki 7. Şampiyonluk yazımızla uğraşıyor. Kusura bakmayın 7.Şampiyonluk ibaresini oradan hiçbir Allah'ın kulu silemez. Kıyamete kadar orada şerefle kalmaya devam edecek siz de aynı şekilde şike ile anılmaya devam edileceksiniz. 7'den sonra 8 geliyor inşallah. Şampiyon Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

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Kayserispor, Fenerbahçe, Trabzon, Şike, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın - Son Dakika
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