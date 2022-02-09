Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin kupada elenmesinin ardından bir paylaşımda bulunan Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe'ye ağır ifadelerle yüklendi.

Ahmet Metin Genç

"ŞİKE İLE ANILMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ"

Ahmet Metin Genç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şike yapmayacaksın! Hak yemeyeceksin! Öyle son dakika golüyle elenirsiniz, hem de kendi futbolcunuzun golüyle(İlahi Adalet). Başkanları da,bizim resmi sitemizdeki 7. Şampiyonluk yazımızla uğraşıyor. Kusura bakmayın 7.Şampiyonluk ibaresini oradan hiçbir Allah'ın kulu silemez. Kıyamete kadar orada şerefle kalmaya devam edecek siz de aynı şekilde şike ile anılmaya devam edileceksiniz. 7'den sonra 8 geliyor inşallah. Şampiyon Trabzonspor" ifadelerini kullandı.