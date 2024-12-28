Trabzon, Mihalıççık'ı Geçti

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 41-37 yendi.
Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan eleme turu karşılaşmasının ilk yarısında, Mihalıççık Belediyespor 19-17 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında, Trabzon Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü ele alarak maçı 41-37 skorla galip bitirdi.
Grupta yarın Trabzon Büyükşehir Belediyespor, saat 17.00'de Konya Büyükşehir Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek.
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