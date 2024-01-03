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Trabzon Ortahisarspor ile Araklı 1961 Spor Arasında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
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Trabzon Ortahisarspor ile Araklı 1961 Spor Arasında Gerginlik Yaşandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde oynanan Trabzon 1. Amatör Lig maçında, Ortahisarspor teknik ekibi ve polis arasında çıkan tartışma sonucunda gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası gözaltına alınmak istenen antrenör O.A. ile polisler, teknik heyet, yedek futbolcular ve yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Olayın ardından O.A. gözaltına alınırken, maç 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Trabzon Ortahisarspor ile Araklı 1961 Spor Arasında Gerginlik Yaşandı
03.01.2024 - 15:47,
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün 1. Amatör Lig'de Araklı 1961 Spor ile Trabzon Ortahisarspor arasında oynanan maçta gerginlik yaşandı.

Trabzon 1. Amatör Ligi B Grubu'nda Araklı 1961 Spor ile Trabzon Ortahisarspor arasında Sürmene ilçesinde Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı'da oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Ortahisarspor teknik ekibinde yer alan ve karşılaşmayı tribünden takip eden antrenör O.A. ile foto film görevlisi polis arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası O.A. gözaltına alınmak istenince maçta görevli polislerle, Ortahisar teknik heyeti, yedek futbolcular ve yöneticiler arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan olayın ardından polis ekiplerine hakarette bulunduğu iddiasıyla O.A. gözaltına alınırken, soyunma odasına giden iki takım oyuncularının tekrar sahaya dönmesi ile tamamlanan karşılaşma 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzon Ortahisarspor ile Araklı 1961 Spor Arasında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
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