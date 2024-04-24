Trabzon\'un Faroz Futbol Sahası yeniden hizmete açıldı

Spor

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Faroz Futbol Sahası, yenileme çalışmalarının ardından tekrar hizmete açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesince tadilatı tamamlanan sahanın açılışında, Trabzon'un spor şehri olduğunu söyledi.

Trabzon'un ve Trabzonspor'un gelişmesinde amatör futbol kulüplerinin büyük emeği olduğunu belirten Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözünü hatırlattı.

Yıldırım, Trabzon'un diğer illere göre daha fazla sporcu yetiştirdiğine işaret ederek, ilerleyen günlerde diğer spor tesislerinin yenilenmesinin de sağlanacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise kentin spor altyapısını güçlendirmenin ve her zaman müsabakalara hazır hale getirmenin yerel yöneticilerin de sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Amatör futbolun ruhuna her daim katkı sağlayacaklarının altını çizen Genç, "Trabzon'da futbolun ruhunu oluşturan amatör futbolumuza daha çok katkı sağlamanın bu yeni dönemde de çabası, gayreti içerisinde olacağız. Faroz Futbol Sahamız, yenilenmiş şekliyle birlikte şehrimize, amatör futbolumuza, Trabzon futboluna hayırlı ve uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek sahanın açılışını gerçekleştirdi.

Dostluk maçı, Vali Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in vuruşuyla başladı.