Trabzon'un Faroz Futbol Sahası yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzon'un Faroz Futbol Sahası yeniden hizmete açıldı

Trabzon\'un Faroz Futbol Sahası yeniden hizmete açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Faroz Futbol Sahası, yenileme çalışmalarının ardından tekrar hizmete açıldı. Vali Aziz Yıldırım, sahanın açılışında Trabzon'un spor şehri olduğunu vurgulayarak, diğer spor tesislerinin de yenileneceğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise kentin spor altyapısını güçlendirmenin sorumluluklarının olduğunu ifade etti.

24.04.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Faroz Futbol Sahası, yenileme çalışmalarının ardından tekrar hizmete açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesince tadilatı tamamlanan sahanın açılışında, Trabzon'un spor şehri olduğunu söyledi.

Trabzon'un ve Trabzonspor'un gelişmesinde amatör futbol kulüplerinin büyük emeği olduğunu belirten Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözünü hatırlattı.

Yıldırım, Trabzon'un diğer illere göre daha fazla sporcu yetiştirdiğine işaret ederek, ilerleyen günlerde diğer spor tesislerinin yenilenmesinin de sağlanacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise kentin spor altyapısını güçlendirmenin ve her zaman müsabakalara hazır hale getirmenin yerel yöneticilerin de sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Amatör futbolun ruhuna her daim katkı sağlayacaklarının altını çizen Genç, "Trabzon'da futbolun ruhunu oluşturan amatör futbolumuza daha çok katkı sağlamanın bu yeni dönemde de çabası, gayreti içerisinde olacağız. Faroz Futbol Sahamız, yenilenmiş şekliyle birlikte şehrimize, amatör futbolumuza, Trabzon futboluna hayırlı ve uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek sahanın açılışını gerçekleştirdi.

Dostluk maçı, Vali Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in vuruşuyla başladı.

Kaynak: AA

Ahmet Metin Genç, Aziz Yıldırım, Ahmet Metin, Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Futbol, Yerel Haberler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'un Faroz Futbol Sahası yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 19:07:07. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'un Faroz Futbol Sahası yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement