Trabzon Yarı Maratonu'na Davet: Şenol Güneş ve Trabzonspor Oyuncuları Sahada! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzon Yarı Maratonu'na Davet: Şenol Güneş ve Trabzonspor Oyuncuları Sahada!

Trabzon Yarı Maratonu\'na Davet: Şenol Güneş ve Trabzonspor Oyuncuları Sahada!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 23 Şubat 2025'te düzenlenecek 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için tanıtım videosu yayınladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncuları, koşucuları etkinliğe katılmaya davet etti.

10.02.2025 11:33  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun hazırlıkları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım videosu için kamera karşısına geçen Trabzon spor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yerli ve yabancı oyuncular, herkesi maratona davet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, "Her Adımda Barışa Koş" mottosuyla 23 Şubat 2025 Pazar günü 45. kez gerçekleşecek. Trabzonspor'dan da destek alan Büyükşehir Belediyesi, içerisinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncular Uğurcan Çakır, Oleksandr Zubkov, Edin Visca ve Anthony Nwakaeme'nin bulunduğu tanıtım videosu hazırladı.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman sonrasında kamera karşısına geçen Güneş ve futbolcular, herkesi maratona davet etti. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken büyük beğeni topladı. Bu yıl da renkli ve coşkulu bir katılımın beklendiği maraton, sporseverleri Trabzon'un eşsiz doğası ve barış mesajlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Ahmet Metin Genç: "Trabzonspor'un desteğiyle daha da anlam kazandı"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun şehrin spor ve kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Trabzon, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve spor alanındaki başarılarıyla her zaman öne çıkan bir şehir olmuştur. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu da bu anlamda şehrimizin marka değerini artıran, hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayan bir organizasyon. Maraton, Trabzonspor'un desteğiyle daha da anlam kazandı. Şehrimizin markası Trabzonspor'a ve tanıtım videosunda yer alan Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş Hocamız ile kıymetli oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı, 23 Şubat 2025 Pazar günü düzenleyeceğimiz bu büyük organizasyona davet ediyorum. Barışın, sporun ve kardeşliğin mesajlarını tüm dünyaya birlikte duyuralım" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Şenol Güneş, Trabzonspor, Etkinlik, trabzon, Kültür, Yaşam, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon Yarı Maratonu'na Davet: Şenol Güneş ve Trabzonspor Oyuncuları Sahada! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Ankara’da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı
13:36 Herkes bu videoyu paylaşıyor Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:48:28. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Yarı Maratonu'na Davet: Şenol Güneş ve Trabzonspor Oyuncuları Sahada! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.