Trabzonspor 2024'te Üç Büyüklerden Galibiyet Alamadı - Son Dakika
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Trabzonspor 2024'te Üç Büyüklerden Galibiyet Alamadı

Trabzonspor 2024\'te Üç Büyüklerden Galibiyet Alamadı

Trabzonspor, 2024 yılında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galibiyet elde edemedi.

30.12.2024 10:55
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Trabzonspor, 2024 yılında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galibiyet alamadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 2024 yılını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galibiyet elde edemeden kapattı. Bordo-mavililer, bu rakiplere karşı oynadığı maçlarda sadece 1 beraberlik alırken, 5 kez sahadan mağlup ayrılarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Karadeniz ekibi, rakip filelere toplam 9 gol gönderirken, kalesinde 17 gol gördü.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı son saniyede Beşiktaş'a kaybetti

Trabzonspor, 2024 Ziraat Türkiye Kupası serüvenini dramatik bir şekilde tamamladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, son saniyelerde yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve kupayı müzesine götürme şansını kaybetti.

Taraftar hayal kırıklığı yaşadı

Bordo-mavili taraftarlar, özellikle Galatasaray maçlarında alınan farklı mağlubiyetlerle büyük üzüntü yaşadı. 2024'ün ilk büyük maçı olan 21 Ocak'taki 5-1'lik yenilgi ve yılın sonlarına doğru 16 Aralık'taki 4-3'lük mücadele, Trabzonspor'un büyük maçlardaki performansına dair soru işaretleri oluşturdu.

Beşiktaş ile oynanan 15 Eylül 2024 tarihli mücadelede alınan 1-1'lik beraberlik, Trabzonspor'un bu sene üç büyükler karşısındaki tek puanı oldu. Ancak özellikle evinde Fenerbahçe'ye karşı üst üste alınan 3-2'lik mağlubiyetler, taraftarın tepkisine yol açtı.

2025'te yeni bir başlangıç umudu

Trabzonspor, 2024 yılında üç büyükler karşısında sergilediği kötü performansı 2025'te telafi etmeyi hedefliyor. Teknik ekip ve yönetim, bu tip kritik maçlarda daha etkili bir oyun sergilemek için şimdiden planlamalar yapıyor. Bordo-mavili camia, yeni yılda hem üç büyükler karşısında hem de lig genelinde daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor 2024'te Üç Büyüklerden Galibiyet Alamadı - Son Dakika

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