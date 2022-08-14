Trabzonspor Faslı genç oyuncu Lahtimi'yi Trabzon'a getirdi - Son Dakika
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Trabzonspor Faslı genç oyuncu Lahtimi'yi Trabzon'a getirdi

14.08.2022 20:36
Trabzonspor Faslı genç oyuncu Lahtimi'yi Trabzon'a getirdi

Trabzonspor 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'yi bugün akşam saatlerinde Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'yi bugün akşam saatlerinde Trabzon'a getirdi.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları nedeniyle ülkesi adına Türkiye'de bulunan genç oyuncu akşam saatlerinde hava yolu ile Trabzon'a geldi. Ülkesinin takımlarından FUS Rabat'ta forma giyen Lahtimi, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Faslı oyuncunun Trabzonspor'un önceki gün oynanan Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan Edin Visca'nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle transfer edildiği bildirildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Trabzon, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Faslı genç oyuncu Lahtimi'yi Trabzon'a getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Faslı genç oyuncu Lahtimi'yi Trabzon'a getirdi - Son Dakika
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