Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları nedeniyle ülkesi adına Türkiye 'de bulunan genç oyuncu akşam saatlerinde hava yolu ile Trabzon'a geldi. Ülkesinin takımlarından FUS Rabat'ta forma giyen Lahtimi, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Faslı oyuncunun Trabzonspor'un önceki gün oynanan Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan Edin Visca 'nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle transfer edildiği bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor Faslı genç oyuncu Lahtimi'yi Trabzon'a getirdi - Son Dakika

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