Trabzonspor, Lahtimi transferini resmen duyurdu - Son Dakika
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Trabzonspor, Lahtimi transferini resmen duyurdu

18.08.2022 20:19
Trabzonspor, Lahtimi transferini resmen duyurdu

Trabzonspor, 21 yaşındaki Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferini açıkladı.

Trabzonspor, 21 yaşındaki Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferini açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fas ekibi FUS Rabat forması giyen Mountassir Lahtimi'yi 3+1 yıl süreyle transfer etti. Genç oyuncuya, 2022-23 sezonu için 300 bin Euro, 2023-24 sezonu için 325 bin Euro, 2024-25 sezonu için 400 bin Euro, opsiyon kullanılması halinde 2025-26 sezonu için 600 bin Euro ücret ödenecek. Faslı oyuncunun menajerine de, Lahtimi'ye ödenecek ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.

BONSERVİSİ 600 BİN EURO

Trabzonspor, Edin Visca'nın sakatlanması sonrasında transfer ettiği 21 yaşındaki kanat oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak FUS Rabat kulübüne 600 bin Euro ödeyecek. Lahtimi'nin farklı bir kulübe transfer olması halinde ise, elde edilen gelirin söz konusu kulübe ödenecek miktarı düşüldükten sonra kalan kısmın  yüzde 17'si kadar FUS Rabat'a ödeme yapılacak.


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Trabzonspor, Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Fas, Spor, Son Dakika

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