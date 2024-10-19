Trabzonspor 30 Milyon Euro Arıyor - Son Dakika
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Trabzonspor 30 Milyon Euro Arıyor

Başkan Doğan, Aralık'ta 30 milyon Euro'ya ihtiyaç duyduklarını ve borcun 3,15 milyar TL olduğunu açıkladı.

19.10.2024 12:32
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, lisans alabilmek için Aralık ayı sonuna kadar 30 milyon Euro'ya ihtiyaç duyduklarını belirterek, ekonomik anlamda çok iyi işler yaptıklarını söyledi. Gerçekleşen toplantıda Trabzonspor'un borcunun 3 Milyar 150 Milyon TL olduğu açıklandı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş Spor Kompleksinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin ile birlikte gerçekleştirilen basın toplantısında, kulübün ekonomik yapısı ve bankalar birliğinden çıkış süreciyle ilgili sunum yapıldı. Toplantıda bordo-mavili kulübün 19 Ekim 2024 tarihli net borcunun 3 Milyar 150 Milyon TL (84 Milyon Euro) olduğunu açıkladı.

Trabzonspor için mali tablonun olumlu hale dönmeye başladığını belirten Doğan, "Sahaya baktığımızda camiaya mahcup olduğumu söyleyebilirim. Ekonomik anlamda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Çok önemli aşamalar geçildi. Tablo olumlu hale dönüyor. Tüm planlamalarımız hazır. Önümüzdeki günlerden itibaren arazi anlamında nerelere talip olduğumuzu sizlerle paylaşacağız. Taraftarlarımızı ve yatırımcılarımızı memnun edeceğiz "ifadelerine yer verdi.

Oyuncuların kalitesiyle ilgili bir sıkıntıları olmadığını belirten Doğan, "Bunu Şenol hoca da söylüyor. Bu durumdan bizi çıkaracak isim Şenol Güneş olacağını düşündüğümüz için göreve geldi. Biz çok ciddi emek verdik ama bugüne kadar sahada karşılığını göremedik. Bundan eski hocamızda memnun değildi. Yeni hocamızda memnun değil. Bu durumdan bir an önce kurtulacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Aralık ayında yapılacak olan kongrede yeniden aday olacakmısınız diye sorulması üzerine Başkan Doğan, "Ekonomik anlamda dediğimiz yerlere yaklaştık. Faizler ve dövizde dalgalanmalar olmasaydı daha farklı yerlerde olabilirdik. Bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım" diye yanıtladı.

Önlerindeki sıkıntıları Trabzon'un gücüyle aşacaklarını dile geteiren Doğan, "Sadece bizim yönetim kurulu olarak aşacağımız problemler değil. Çok değerli iş adamlarından bir destek alamadık. Belki hata bizdedir bilemiyorum. Destek bana değil Trabzonspor'a olur. Çok büyük sıkıntılar çektik. Benden sonra kulüp başkanlığı yapacak kişinin bu sıkıntıları yaşamasını istemem. Her ay ciddi rakamlarla karşı karşıya kaldık. Yılgınlığa düştük mü, hayır. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkesin Trabzonspor'a sahip çıkması gerekiyor. Destek olması gerekiyor. Ben rakiplerimin neredeyse 7-8 kat olan bütçelerle mücadele ediyorum. Bir kaç gündür görüşmeler yapıyorum. Bu yönde herkes istekli bunu hep birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un hedefleriyle ilgili ise Doğan, "Bu sezon bitmiş gibi bur durumumuz yok. Şenol Hocamıza inanıyorum. Hocamız çok hırslı. Bu hırsını gördüğümden yanılmadım desem yalan olur. Transfer olarak yönetim olarak teknik kadronun taleplerini yerine getireceğiz. Yerine getirmek işi de benim işimdir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor 30 Milyon Euro Arıyor - Son Dakika

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