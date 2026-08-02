Trabzonspor 59. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

TRABZONSPOR Kulübü'nün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümünü ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar coşkuyla sürdü.

Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümünü ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programları Ganita Sahili'nde coşkuyla devam etti. Meydan Parkı'nda bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek Ganita Sahili'ne yürüdü. Horon ve kolbastı oynayarak eğlenen bordo-mavililere, havai fişek gösterileri ile denizden kıyıya yanaşan tekneler de eşlik etti. Görsel şölenin oluştuğu etkinlikle Trabzonspor'un kuruluşunun 59'uncu yıl dönümü ve Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50'nci yılı coşkuyla kutlandı.

'TRABZONSPOR TÜM TÜRKİYE'NİN TAKIMIDIR'

Taraftarlardan Şener Ofluoğlu, gecenin önemine değinerek, "Bu gece bizim için çok önemli. Trabzonspor'un kuruluşunun 59'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm dünya bilsin ki, Trabzonspor Karadeniz'in değil tüm Türkiye'nin takımıdır" dedi.

'NE KADAR BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUMUZU HATIRLADIM'

Atmosfere tanık olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İrem Taşçı, "Trabzonspor'un maçlarını kaçırmamak için Ankara'dan Trabzon'a taşındım. Bu sene kombine aldık ve bu atmosferi kaçırmadığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok güzel hissediyorum, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu tekrar hatırladım" şeklinde konuştu.

'TARAFTARA MUTLU OLMAK ÇOK YAKIŞIYOR'

Bir başka taraftar Doğan Tok da, "Trabzonspor'un olduğu her yerde mutluluk, neşe ve inat vardır. Bu sene inşallah başarı da olacak. Fatih Tekke hocamıza ve ekibine sonuna kadar güveniyoruz. Taraftara mutlu olmak çok yakışıyor. Bunu şampiyonlukta da gördük. Bu sene mutluluğu kat ve kat yaşayacağız" diye konuştu.