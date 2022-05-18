Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif - Son Dakika
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Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif

18.05.2022 12:42

Trabzonspor'un Al Ahli'den 2020-21 sezonu başında transfer ettiği golcü oyuncu Djaniny'e Al Hilal'den 6 milyon euroluk teklif geldiği iddia edildi.

Trabzonspor'da bu sezon 35 maçta 11 gol, 4 asist ile 15 gole doğrudan katkıda bulunan 31 yaşındaki forvet Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oluyor.

SUUDİ ARABİSTAN EKİBİNDEN 6 MİLYON EURO

Akşam'ın haberine göre; Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Al Hilal, Djaniny için Trabzonspor'a tam 6 milyon euroluk teklif yaptı.

ABDULLAH AVCI'NIN KARARI BEKLENİYOR

Gelen teklife henüz cevap verilmezken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararının bu transferde önemli rol oynaması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın onay vermesi halinde transfer resmiyet kazanacak.

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Suudi Arabistan, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif - Son Dakika
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