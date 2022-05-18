Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif

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Trabzonspor'da bu sezon 35 maçta 11 gol, 4 asist ile 15 gole doğrudan katkıda bulunan 31 yaşındaki forvet Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oluyor.

SUUDİ ARABİSTAN EKİBİNDEN 6 MİLYON EURO

Akşam'ın haberine göre; Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Al Hilal, Djaniny için Trabzonspor'a tam 6 milyon euroluk teklif yaptı.

ABDULLAH AVCI'NIN KARARI BEKLENİYOR

Gelen teklife henüz cevap verilmezken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararının bu transferde önemli rol oynaması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın onay vermesi halinde transfer resmiyet kazanacak.