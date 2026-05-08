Trabzonspor'a İBB'den 'Kartal' darbesi

08.05.2026 14:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde yapılan imar düzenlemeleriyle Trabzonspor'a gelir kazandırıcı hale getirilen ve uzun yıllardır kulübün önemli gelir kaynaklarından biri olarak değerlendirilen Kartal'daki araziyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuki süreç başlattı. Trabzonspor'un istediği plan değişiklikleri bakanlık tarafından onaylanmıştı.

Yönetimsel sorunlar nedeniyle bir dönem çözümsüzlüğe sürüklenen ve 2023 yılı sonunda tahsis süresi sona eren arazi, 2024 yılı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle yeniden daimi ve müstakil üst hakkı olarak Trabzonspor'un kullanımına bırakılmıştı. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut ve Trabzonspor arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kulübün bölgede hayata geçirmek istediği plan değişiklikleri bakanlık tarafından onaylanmıştı.

Protokol kapsamında İstanbul'un Kartal ilçesi Aşağı Mahallesi'nde bulunan 10164 ada 64 parsele ilişkin, 8 Ocak 2026 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, söz konusu planların yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

