Trabzonspor'a siber saldırı! Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamıyor - Son Dakika
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Trabzonspor'a siber saldırı! Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamıyor

Trabzonspor'a siber saldırı! Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamıyor

26.05.2023 15:12

Trabzonspor'a ait şirketlerin 19 Mayıs'ta siber saldırıya uğradığı açıklandı. Birtakım bilgilerin ele geçirilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumuna veri ihlali bildiriminde bulunuldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, sunucularının uğradığı siber saldırı sonucu birtakım bilgilerin ele geçirilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) veri ihlali bildiriminde bulundu.

ETKİLENEN LİŞİ VE KAYIT SAYISI TESPİT EDİLEMEDİ

Saldırıdan Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş, Bordo Mavi Futbol Yatırımlar Ticaret A.Ş, Trabzonspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de etkilenirken, şifrelenen sunucularda tutulan dosyalara erişim sağlanamadığından ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı tespit edilemedi.

KVKK İNCELEME BAŞLATTI

İhlalden etkilenenler, çalışanlar, kullanıcılar, öğrenciler, müşteriler ve potansiyel müşteriler olurken, ihlal nedeniyle kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ile diğer veri kategorileri de etkilendi. İlgililer, çağrı merkezi aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecek. Veri ihlali bildiriminin ardından KVKK, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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Trabzonspor'a siber saldırı! Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamıyor Trabzonspor'a siber saldırı! Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamıyor

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a siber saldırı! Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'a siber saldırı! Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamıyor - Son Dakika
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