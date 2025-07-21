Süper Lig devi Trabzonspor ile anlaşan ve bugün Trabzon'a gelmesi beklenen ancak beklenmedik bir şekilde transferi iptal olan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Flamengo, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki Saul Niguez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde, İspanyol orta saha'nın Flamengo ile 3 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Transferin iptal edildiğini açıklayan Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcunun ailevi sebeplerinden ötürü transferden vazgeçtiğini dile getirdi.
Öte yandan Trabzonspor'a transferinin iptal olmasının ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Saul Niguez "Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir." sözlerini sarf etti.
Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu, 26 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'a transfer olmayan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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