Trabzonspor\'a transfer olmayan Saul Niguez\'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig devi Trabzonspor ile anlaşan ve bugün Trabzon'a gelmesi beklenen ancak beklenmedik bir şekilde transferi iptal olan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu.

FLAMENGO'YA GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Flamengo, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki Saul Niguez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde, İspanyol orta saha'nın Flamengo ile 3 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

AİLESİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Transferin iptal edildiğini açıklayan Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcunun ailevi sebeplerinden ötürü transferden vazgeçtiğini dile getirdi.

SAUL NIGUEZ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Trabzonspor'a transferinin iptal olmasının ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Saul Niguez "Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu, 26 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.